“Isola dei famosi”, Vladimir Luxuria attacca Lory Del Santo (Di martedì 7 giugno 2022) Lory Del Santo è stata eliminata definitivamente da “L’Isola dei famosi”. La showgirl ha perso al televoto contro Estefania Bernal: ha dovuto lasciare Playa Palapa per dirigersi su Playa Sgamadissima, l’Isola degli eliminati. La naufraga in seguito si è dovuta confrontare con un televoto flash contro Pamela Petrarolo. Il pubblico a casa ha deciso così di mandarla a casa. Nell’ultimo appuntamento in onda ieri, lunedì 6 giugno 2022, Lory Del Santo è stata anche attaccata da Vladimir Luxuria. Il fatto si è consumato poco prima del verdetto del televoto. (continua a leggere dopo le foto) Vladimir Luxuria ha attaccato Lory Del Santo. ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 giugno 2022)Delè stata eliminata definitivamente da “L’dei”. La showgirl ha perso al televoto contro Estefania Bernal: ha dovuto lasciare Playa Palapa per dirigersi su Playa Sgamadissima, l’degli eliminati. La naufraga in seguito si è dovuta confrontare con un televoto flash contro Pamela Petrarolo. Il pubblico a casa ha deciso così di mandarla a casa. Nell’ultimo appuntamento in onda ieri, lunedì 6 giugno 2022,Delè stata ancheta da. Il fatto si è consumato poco prima del verdetto del televoto. (continua a leggere dopo le foto)hatoDel. ...

Advertising

AnnaIsa75640851 : @duri_patrizia @IsolaDeiFamosi Nick dei Cugini di Campagna, gli atri boh, avranno pagato per andare sull'isola altrimenti non si spiega. - Rosso_Geranio : San Nicolas, lo stratega dei poveretti, mica ci mette la faccia nell'accusare Nick. No, lui si finge il buono che n… - miridesant : @ProfMBassetti E noi ti mandiamo sull isola dei famosi Contento? - Bruno19631 : RT @ShitPutin: @bravimabasta Gli ultimi ruggiti di un populista morente. Lo vedremo presto all'isola dei famosi, così si mette a dieta davv… - bayenr : Sembra che PierSilvio voglia chiamare Mancini a rifondare la squadra Mediaset, tra lo scribacchino di gossip, la ve… -