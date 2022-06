Incidente per un’ex dama di “Uomini e Donne”: il suo racconto su Instagram (Di martedì 7 giugno 2022) Un Incidente in auto che si è risolto meglio di quanto potesse immaginare: a raccontarlo è stata la protagonista del sinistro che – attraverso Instagram – ha voluto aggiornare i suoi tanti fan di quanto accaduto. Stiamo parlando di Valentina Autiero, ex dama del trono over di Uomini e Donne, che ha affidato al suo profilo social il racconto di quanto avvenuto. Incidente per Valentina Autiero, come sta oggi Valentina Autiero ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram come sta dopo l’Incidente che l’ha vista coinvolta. Il sinistro è avvenuto in automobile, ma sulla dinamica al momento non si conosce nulla come non si sa nulla su quanti siano stati gli altri mezzi rimasti coinvolti. Quello che è certo è che Valentina Autiero è ... Leggi su dilei (Di martedì 7 giugno 2022) Unin auto che si è risolto meglio di quanto potesse immaginare: a raccontarlo è stata la protagonista del sinistro che – attraverso– ha voluto aggiornare i suoi tanti fan di quanto accaduto. Stiamo parlando di Valentina Autiero, exdel trono over di, che ha affidato al suo profilo social ildi quanto avvenuto.per Valentina Autiero, come sta oggi Valentina Autiero ha raccontato attraverso il suo profilocome sta dopo l’che l’ha vista coinvolta. Il sinistro è avvenuto in automobile, ma sulla dinamica al momento non si conosce nulla come non si sa nulla su quanti siano stati gli altri mezzi rimasti coinvolti. Quello che è certo è che Valentina Autiero è ...

Advertising

poliziadistato : Lavinia a 16 mesi per un incidente è finita in coma e da allora la sua famiglia si prende cura di lei h24. Ritratta… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - newsbiella : Incidente Busonengo, un arresto per omicidio stradale - phildancefc : RT @cronaca_di_ieri: 06/06/22 CHIONS — Pota l’albero di ciliegio, ha un malore, cade e muore a poche ore dall’incidente. Così è deceduto… - enricocoppotell : RT @ciofi_riccardo: Quotidiano il Tempo - la Fns Cisl Roma Capitale e Rieti interviene in merito all’incidente avvenuto in piazza Santa Mar… -