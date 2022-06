Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, retroscena post puntata (Video) (Di martedì 7 giugno 2022) Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni dopo la puntata si sono fatti accompagnare a casa dalla fan, la signora Lalla, e non mancano battute e risate… Guendalina Tavassi è un vulcano anche nella vita reale. Dopo aver organizzato lo scherzo in puntata a L’Isola dei Famosi con la complicità di Ilary Blasi ai danni di Mercedesz e il fratello Edoardo, ha sconvolto Alessandro Iannoni coinvolgendo una fan, la signora Lalla, a riaccompagnarli a casa dopo la puntata. Momenti divertenti che i due ex naufraghi hanno regalato ai fan attraverso i social. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2022/06/Guendalina-e-Alessandro.mp4 Nelle stories si vedono gli ex naufraghi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 giugno 2022)dopo lasi sono fatti accompagnare a casa dalla fan, la signora Lalla, e non mancano battute e risate…è un vulcano anche nella vita reale. Dopo aver organizzato lo scherzo ina L’Isola dei Famosi con la complicità di Ilary Blasi ai danni di Mercedesz e il fratello Edoardo, ha sconvoltocoinvolgendo una fan, la signora Lalla, a riaccompagnarli a casa dopo la. Momenti divertenti che i due ex naufraghi hanno regalato ai fan attraverso i social. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2022/06/-e-.mp4 Nelle stories si vedono gli ex naufraghi ...

Advertising

archiviodave : guendalina tavassi ride risata - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Isola Guendalina Tavassi torna in studio e in collegamento con l'Honduras fa uno scherzo a suo fratello Edoardo - anna55468825 : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola Guendalina Tavassi: 'Io vincitrice morale, mentre l'unica perdente è Laura Maddaloni' https://t.co… - fanpage : #Isola Guendalina Tavassi torna in studio e in collegamento con l'Honduras fa uno scherzo a suo fratello Edoardo - IsaeChia : #Isola 16, ventiduesima puntata: eliminata Lory Del Santo, Soleil Sorge e Vera Gemma in Honduras solo per una tocca… -