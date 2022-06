Gli studenti ucraini arrivati in Italia dopo l’invasione potranno essere ammessi alle classi successive anche in mancanza dei requisiti necessari ed essere esonerati dagli esami di Stato (Di martedì 7 giugno 2022) Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato un’ordinanza che prevede che gli studenti ucraini arrivati in Italia a seguito dell’invasione dell’Ucraina potranno essere ammessi alle classi successive anche in mancanza dei requisiti necessari e, se necessario, esonerati dagli esami di Stato. Leggi su ilpost (Di martedì 7 giugno 2022) Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato un’ordinanza che prevede che gliina seguito deldell’Ucrainaindeie, seo,di Stato.

