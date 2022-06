Evento Giugno 2022 Apple cosa è stato presentato (Di martedì 7 giugno 2022) iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, nuovo MacBook Air, macOS Ventura, chip M2 e Car Play scopriamo con l’ “La tecnologia deve essere fonte di ispirazione per tutti”, così Tim Cook ha dato il via alla Worldwide Developer Conference 2022, la conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori. iOS 16 e iPadOS 16 Fari puntati sui nuovi sistemi operativi che arriveranno il prossimo autunno. A partire da quelli per iPhone e iPad. Con iOS 16, gli iPhone avranno nuove schermate di blocco molto più interessanti grazie ai widget. Grazie a un nuovo effetto multilivello, i soggetti delle foto appariranno intorno all’ora creando un senso di profondità. L’utente può anche modificare l’aspetto di data e ora con stili di carattere e colori espressivi. I widget sulla schermata di blocco sono ispirati alle complicazioni di Apple Watch, per tenere ... Leggi su helpmetech (Di martedì 7 giugno 2022) iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, nuovo MacBook Air, macOS Ventura, chip M2 e Car Play scopriamo con l’ “La tecnologia deve essere fonte di ispirazione per tutti”, così Tim Cook ha dato il via alla Worldwide Developer Conference, la conferenza didedicata agli sviluppatori. iOS 16 e iPadOS 16 Fari puntati sui nuovi sistemi operativi che arriveranno il prossimo autunno. A partire da quelli per iPhone e iPad. Con iOS 16, gli iPhone avranno nuove schermate di blocco molto più interessanti grazie ai widget. Grazie a un nuovo effetto multilivello, i soggetti delle foto appariranno intorno all’ora creando un senso di profondità. L’utente può anche modificare l’aspetto di data e ora con stili di carattere e colori espressivi. I widget sulla schermata di blocco sono ispirati alle complicazioni diWatch, per tenere ...

