Ergastolo per De Marco | il killer che nel 2020 uccise l’ex arbitro De Santis e la fidanzata

Ergastolo per Antonio De Marco. Finisce così il processo per il killer dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi il 21 settembre 2020 nella loro casa in via Montello a Lecce. Il killer di De Santis L'assassino, reo confesso, per alcuni mesi ha convissuto con le due vittime. Ma, come accertato dai giudici della Corte d'Assise di Lecce, i rapporti tra i tre erano tutt'altro che buoni. Così, preso atto delle difficoltà e con il desiderio di De Santis e Manta di metter su famiglia, era stato messo un punto alla convivenza. Peccato che De Marco si sarebbe sentito ferito nell'orgoglio e così, con lucida premeditazione, ha pianificato e realizzato il duplice ...

