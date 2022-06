Comunali: Meloni, per Salvini rottura FdI? Lettura distorta (Di martedì 7 giugno 2022) "Mi sembra una Lettura un po' distorta, francamente". È il commento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alle dichiarazioni di Matteo Salvini relative alla scelta di FdI di "rompere" in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) "Mi sembra unaun po', francamente". È il commento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, alle dichiarazioni di Matteorelative alla scelta didi "rompere" in ...

Advertising

iconanews : Comunali: Meloni, per Salvini rottura FdI? Lettura distorta - RassegnaZampa : #ElezioniComunali #Padova, #centrosinistra a caccia della riconferma. #Salvini teme il test a distanza con #Meloni… - lavocedigenova : Elezioni comunali, Giorgia Meloni: 'L’obiettivo principale è la riconferma di Marco Bucci al primo turno' (Video) - rep_genova : Genova, da Meloni a Letta parata di big per la volata finale delle Comunali [Marco Lignana] [aggiornamento delle 19… - Beppego1 : RT @PalermoToday: 'E' una conquista civile', Lagalla difende il Reddito di cittadinanza e il M5S punge: 'Sconfessati Meloni & co' https://t… -