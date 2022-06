“Come posso infondere calma al mio bambino?” (Di martedì 7 giugno 2022) Cara dottoressa, ho letto la sua risposta a un papà preoccupato perché il bambino fa i capricci solo quando in casa c’è la mamma, e mi trovo nella stessa situazione ma con qualche dubbio in più: mio figlio ha un anno e due mesi, non sta mai fermo praticamente da quando è nato, e quando arrivo io in casa sembra sovreccitarsi ulteriormente. Riconosco i segni del bisogno di ricaricarsi emotivamente, ma non so Come soddisfarli perché lui non si fa abbracciare per più di due secondi – anche prima di essere messo a letto non sempre si accoccola in braccio, spesso scalcia pure mentre prende sonno – e io vorrei stringerlo, contenerlo, trasmettergli quella ricarica emotiva di cui lei parla, e non posso farlo perché è già scappato via. In più questo suo sfuggire agli abbracci, o venire a cercarmi per salirmi sopra se magari sono sul divano, ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 7 giugno 2022) Cara dottoressa, ho letto la sua risposta a un papà preoccupato perché ilfa i capricci solo quando in casa c’è la mamma, e mi trovo nella stessa situazione ma con qualche dubbio in più: mio figlio ha un anno e due mesi, non sta mai fermo praticamente da quando è nato, e quando arrivo io in casa sembra sovreccitarsi ulteriormente. Riconosco i segni del bisogno di ricaricarsi emotivamente, ma non sosoddisfarli perché lui non si fa abbracciare per più di due secondi – anche prima di essere messo a letto non sempre si accoccola in braccio, spesso scalcia pure mentre prende sonno – e io vorrei stringerlo, contenerlo, trasmettergli quella ricarica emotiva di cui lei parla, e nonfarlo perché è già scappato via. In più questo suo sfuggire agli abbracci, o venire a cercarmi per salirmi sopra se magari sono sul divano, ...

