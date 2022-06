Come accedere a tutti i bonus del Governo in un solo portale (Di martedì 7 giugno 2022) Gli ultimi sono i bonus 200 euro in busta paga e il bonus per tende da sole e zanzariere, ma negli ultimi due anni il piano degli incentivi del Governo ha marciato a pieno regime inaugurando una serie di agevolazioni fiscali di cui è perfino difficile tenere il conto. Sarà per questo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato un portale istituzionale ad hoc - incentivi.gov.it - che raggruppa gli incentivi e ne semplifica la ricerca. Si può filtrare i bonus a seconda dei profili – imprese, professionisti, enti o cittadini – oppure scegliere in base alle categorie o alle parole chiave. Ad esempio, in questo momento, sono attivi per tutti l'ecobonus, il bonus rottamazione TV e i due incentivi legati allo switch off verso il nuovo digitale ... Leggi su gqitalia (Di martedì 7 giugno 2022) Gli ultimi sono i200 euro in busta paga e ilper tende da sole e zanzariere, ma negli ultimi due anni il piano degli incentivi delha marciato a pieno regime inaugurando una serie di agevolazioni fiscali di cui è perfino difficile tenere il conto. Sarà per questo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato unistituzionale ad hoc - incentivi.gov.it - che raggruppa gli incentivi e ne semplifica la ricerca. Si può filtrare ia seconda dei profili – imprese, professionisti, enti o cittadini – oppure scegliere in base alle categorie o alle parole chiave. Ad esempio, in questo momento, sono attivi perl'eco, ilrottamazione TV e i due incentivi legati allo switch off verso il nuovo digitale ...

