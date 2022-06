Barella e Pellegrini in gol | Italia batte Ungheria 2-1

(Di martedì 7 giugno 2022) CESENA (ITALPRESS) – L’ritrova gioco e certezze, ma soprattutto la vittoria. Al ‘Manuzzì di Cesena, dopo il pari al debutto con la Germania, arriva il primo successo in Nations League con il 2-1 all’di Rossi nel segno di. Il ct azzurro riportanei tre di centrocampo e sceglie il tridente leggero con Politano, Raspadori e Gnonto, in campo dal 1’. Il classe 2003 dello Zurigo prima svirgola una conclusione da posizione allettante, poi è ancora in evidenza costruendosi un altro tiro. Sul corner seguente, Mancini svetta altissimo e chiama in causa Dibusz al 21?, protagonista di un gran riflesso. Dall’altro, invece, risponde presente Donnarumma sul velenoso diagonale di Sallai. Ma l’passa in vantaggio al 30?: Spinazzola va in proiezione ...

SPINAZZOLA 6,5 Sta pian piano tornando il vero Spinazzola e non solo per l'assist per. Esce esausto (30' st Dimarco ng).7 Da mezzala lega il gioco efficacemente e conferma il ...Gli azzurri dominano in lungo e in largo e chiudono il primo tempo su un doppio vantaggio propiziato dalle reti di: nella ripresa non solo non arriva il tris a causa di ...CESENA – Torna alla vittoria, la Nazionale di Roberto Mancini: battuta l’Ungheria (2-1) con i gol di Barella e Pellegrini, prima dell’autorete di Mancini. Ma gli azzurri sono primi nel girone di ...Barella e Pellegrini rilanciano l'Italia: Ungheria ko 2-1 in Nations League del 07/06/2022 alle 22:35 Riecco la Nazionale. Al Dino Manuzzi di Cesena, gli Azzurri di Roberto Mancini vincono 2-1 la ...