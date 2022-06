Bacoli | Villa Ferretti da covo dei clan a centro di alta formazione Intesa Comune-Università Federico II

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 giugno 2022), l’ottocentesca dimora ai piedi del castello di Baia, sarà un nuovodie una nuova sede dellaII almeno per i prossimi vent’anni. Lo sancisce l’accordo sottoscritto stamattina dal rettore dell’Ateneo federiciano Matteo Lorito e da Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di, ilin cui ha sede. “La residenza che si affaccia sul mare – si legge in una nota -, da bene sottratto alla criminalità organizzata, grazie alla collaborazione avviata con l’II, rafforza la sua nuova vocazione di polo culturale e meta per il tempo libero. Casa della cultura, ilfedericiano si occuperà ...