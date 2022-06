Avete mai visto Gabriele, figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi? Su di lui una clamorosa voce (Di martedì 7 giugno 2022) Lontano dai riflettori, Gabriele Costanzo è il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e di Maria De Filippi. Nelle ultime ore si è parlato di lui per una presunta frequentazione sentimentale I suoi genitori siamo abituati a vederli frequentemente in televisione, l’uno alla conduzione del suo programma omonimo, l’altra nei suoi tre programmi di punta, e non solo. Ma lui resta lontano dai riflettori e, solitamente, anche dal mondo del gossip. Stiamo parlando di Gabriele Costanzo, figlio adottivo di Maurizio Costanzo e di Maria De Filippi. Il giovane, nonostante due genitori televisivamente forti, è cresciuto costruendo la sua carriera con le sole sue forze ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 7 giugno 2022) Lontano dai riflettori,è iladottivo die diDe. Nelle ultime ore si è parlato di lui per una presunta frequentazione sentimentale I suoi genitori siamo abituati a vederli frequentemente in televisione, l’uno alla conduzione del suo programma omonimo, l’altra nei suoi tre programmi di punta, e non solo. Ma lui resta lontano dai riflettori e, solitamente, anche dal mondo del gossip. Stiamo parlando diadottivo die diDe. Il giovane, nonostante due genitori televisivamente forti, è cresciuto costruendo la sua carriera con le sole sue forze ...

