Ascolti tv 6 giugno 2022 analisi: L'Isola batte Rai1 in sovrapposizione e sfonda tra i ventenni. Ranucci doppia Porro e i due Mattei

Ascolti Tv al top: su Rai1 il Tg1 delle 20 a 3,883 milioni e 24,7%. Soliti Ignoti in replica a 3,860 milioni e 21,5%. La seconda parte del rientrante Reazione a Catena a 3,5 milioni e 27,66%. Su Canale 5 Tg5 a 3 milioni e 19,38%. Altre Mediaset continua il boom E' finita la stagione commerciale, ma quello del 6 di giugno 2022 è stato un lunedì televisivo in cui la concorrenza generalista è stata ancora abbastanza vivace. Su Rai1 è andata in onda pellicola di Gabriele Muccino da cui Sky ha estratto una serie tv, A casa tutti bene, e si è confrontata con la nuova puntata de L'Isola dei Famosi su Canale5. Su Rai2 è rimasto per l'ultima volta lo show comico Made in Sud, con Lorella Boccia e Clementino riuniti alla conduzione. Mentre su Italia1 è andato in onda per la prima volta in ...

