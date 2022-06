Arrivabene, pronto il rinnovo per un baby fenomeno: è lui il futuro (Di martedì 7 giugno 2022) La Juventus, in questa sessione estiva di mercato, ha intenzione di rinnovare il contratto di un piccolo fenomeno. Arrivabene si è già mosso. Tra i reparti su cui la Juventus deve intervenire con maggiore forza in questa sessione estiva di mercato troviamo, senza ombra di dubbio, il centrocampo. Allegri ha bisogno, molto probabilmente, di due innesti di qualità per risolvere i problemi mostrati nella passata stagione. Non solo i nuovi arrivi; uno degli obiettivi della società, infatti, sembra quello di rinnovare il contratto di un baby fenomeno con Arrivabene che già si sta muovendo a tal proposito. LaPresseUn regista per avere un giocatore in grado di dettare tempi e ritmi di gioco e una mezzala che possa portare gol e assist alla causa bianconera. Sembrano essere questi gli obiettivi principali per ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 giugno 2022) La Juventus, in questa sessione estiva di mercato, ha intenzione di rinnovare il contratto di un piccolosi è già mosso. Tra i reparti su cui la Juventus deve intervenire con maggiore forza in questa sessione estiva di mercato troviamo, senza ombra di dubbio, il centrocampo. Allegri ha bisogno, molto probabilmente, di due innesti di qualità per risolvere i problemi mostrati nella passata stagione. Non solo i nuovi arrivi; uno degli obiettivi della società, infatti, sembra quello di rinnovare il contratto di unconche già si sta muovendo a tal proposito. LaPresseUn regista per avere un giocatore in grado di dettare tempi e ritmi di gioco e una mezzala che possa portare gol e assist alla causa bianconera. Sembrano essere questi gli obiettivi principali per ...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @Fra_bas__: Pronto a scendere dal carro ARRIVABENE dovesse far saltare il contratto a 7 mln per un anno di Di Magia solo perché con due… - Fra_bas__ : Pronto a scendere dal carro ARRIVABENE dovesse far saltare il contratto a 7 mln per un anno di Di Magia solo perché… - gjoegl : Arrivabene dring dring, pronto chi parla? Ciao DM sono A della juve vorresti venire alla juve per 2 anni a 7,5 all’… - zazoomblog : Calciomercato Juve Arrivabene si tutela: pronto il piano B se salta Di Maria! - #Calciomercato #Arrivabene #tutela… - infoitsport : Calciomercato Juve, Arrivabene si tutela: pronto il piano B se salta Di Maria! -