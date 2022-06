Andreazzoli | “L’esonero è stata una sorpresa! Asllani pensa solo al calcio | corre più di tutti Su Pinamonti…”

Leggi su seriea24

(Di martedì 7 giugno 2022) Aurelio, ex allenatore dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco tutte i dettagli. ESONERO – “Èuna sorpresa. Però a me interessava soprattutto finire il lavoro interrotto anni fa, dopo l’ingiusta retrocessione del 2019. Era un debito che avevo nei confronti di me stesso e dell’ambiente. E quest’anno ci siamo salvati in anticipo, contro ogni pronostico. A volte, quando raggiungi un obiettivo, sembra quasi che sia dovuto, non conquistato”.– “alpiù di, capisce al volo, se sbaglia è il primo a riconoscere l’errore. A Empoli volevano mettergli un premio sui minuti giocati: lui l’ha voluto sulle presenze da titolare, anche se rischiava di non ...