A Sarzana un secondo omicidio dopo quello di Nevila Pjetri: fermato un artigiano del luogo (Di martedì 7 giugno 2022) Oltre al corpo di Nevila Pjetri, 35enne trovata uccisa nella notte tra sabato e domenica a Sarzana, in provincia di La Spezia, questa mattina le forze dell'ordine hanno trovato un altro cadavere nella località conosciuta come "i due laghi": si tratta di una transessuale di giovane età, della quale non sono state ancora rese note le generalità. Si sa che era residente a Lunigiana. Al momento si indaga sulla pista della prostituzione: un uomo – un artigiano che vive a Massa Carrara – è stato arrestato con l'accusa di aver commesso entrambi gli omicidi. Pjetri era stata trovata sul greto del torrente Parmigliola , tra Marina di Carrara e Marinella di Sarzana: gli inquirenti non escludono che i due ritrovamenti possano essere collegati, essendo arrivati a distanza ravvicinata l'uno ...

