WhatsApp, il semplice trucco per non farsi “fregare” il profilo (Di lunedì 6 giugno 2022) WhatsApp custodisce i nostri segreti. Per questo è molto importante la sicurezza. Ecco come proteggervi Applicazione informatica di messaggistica istantanea centralizzata statunitense creata nel 2009. Parliamo ovviamente di WhatsApp. Oggi vi sveleremo un trucco facile, ma allo stesso tempo fondamentale, per evitare che qualcuno possa appropriarsi del vostro profilo. WhatsApp: mai più profili fregati Web SourceE’ entrata prepotentemente nella nostra vita. Quasi chiunque ha quell’icona verde sullo schermo del cellulare. Spesso può essere fastidiosa, con messaggi a ripetizione. Talvolta inutile, soprattutto con quegli odiosi gruppi da silenziare. WhatsApp custodisce i nostri segreti. Perché lo usiamo per questioni personali. Magari per flirtare con qualcuno. Ma, ovviamente, lo usiamo ... Leggi su newstv (Di lunedì 6 giugno 2022)custodisce i nostri segreti. Per questo è molto importante la sicurezza. Ecco come proteggervi Applicazione informatica di messaggistica istantanea centralizzata statunitense creata nel 2009. Parliamo ovviamente di. Oggi vi sveleremo unfacile, ma allo stesso tempo fondamentale, per evitare che qualcuno possa appropriarsi del vostro: mai più profili fregati Web SourceE’ entrata prepotentemente nella nostra vita. Quasi chiunque ha quell’icona verde sullo schermo del cellulare. Spesso può essere fastidiosa, con messaggi a ripetizione. Talvolta inutile, soprattutto con quegli odiosi gruppi da silenziare.custodisce i nostri segreti. Perché lo usiamo per questioni personali. Magari per flirtare con qualcuno. Ma, ovviamente, lo usiamo ...

Advertising

callmefaby_ : sono una persona semplice: ????io non archivio le chat su whatsapp… le elimino - FactaNews : Prima di condividere una notizia, ?? verificala! ?? Con un semplice messaggio #WhatsApp puoi aiutarci a fermare la di… - Nadsine : Questo é un semplice appreciation tweet per il modo di comunicazione che usa Simone su WhatsApp: con gli stickers d… - piliani_zaolo : @sconte73 @Emanuel40114038 @tw_whatsapp @Sekhmet83P Spiegazione semplice e stringata: non è vero. @avisnazionale - GianmarcoBorgh1 : @a_meluzzi Il bello, che La Von der Leien i veleni le aquista dal marito con un semplice messaggio su whatsapp!???? -

Attenzione alla pericolosa chiamata che stanno ricevendo già in tantissimi e che in realtà nasconde una truffa Le più comuni, senza ombra di dubbio, si vedono attraverso dei messaggi WhatsApp che l'utente ... Infatti, ciò che accadrà sarà molto semplice. Riceveremo una chiamata anonima da una fasulla agenzia di ... Valtteri Bottas: Frederic Vasseur loda il suo modo di fare È quasi particolarmente semplice comprendere come proprio Valtteri Bottas si stia comportando da ... Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Reddit Telegram Flipboard Guarda i commenti (0) Valtteri Bottas ... WhatsApp ha un menu segreto: come si accede e a cosa serve Come accedere al menu segreto di WhatsApp e usare le sue funzionalità nascoste: ecco il trucco che forse non conoscevi. Su WhatsApp è possibile accedere ad un menù segreto, ecco come arrivarci Premendo sull'icona di WhatsApp oltre a cancellare l'app si può aprire un vero e proprio menu segreto con tante opzioni interesanti. Le più comuni, senza ombra di dubbio, si vedono attraverso dei messaggiche l'utente ... Infatti, ciò che accadrà sarà molto. Riceveremo una chiamata anonima da una fasulla agenzia di ...È quasi particolarmentecomprendere come proprio Valtteri Bottas si stia comportando da ... Facebook TwitterLinkedin Reddit Telegram Flipboard Guarda i commenti (0) Valtteri Bottas ...Come accedere al menu segreto di WhatsApp e usare le sue funzionalità nascoste: ecco il trucco che forse non conoscevi.Premendo sull'icona di WhatsApp oltre a cancellare l'app si può aprire un vero e proprio menu segreto con tante opzioni interesanti.