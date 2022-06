Urla e panico La7 | Malore in diretta: “Aiutatelo!” [VIDEO] (Di lunedì 6 giugno 2022) Durante la diretta di Non è l’Arena, in studio si è scatenato il panico a causa di un imprevisto dovuto a un Malore. Ecco cos’è successo La7 Malore in diretta (Rivedila7)Massimo Giletti, conduttore del talk show di La7, ha deciso di condurre la puntata di Non è l’Arena direttamente dalla Piazza Rossa di Mosca. La scelta, dura e forte, ha comportato la presenza in studio come ospite e spalla di un altro volto di La7, quello di Myrta Merlino. Proprio durante la diretta di “Non è l’Arena”, complicata già dalla distanza tra i due conduttori e dalla tensione del momento, un Malore improvviso e in diretta ha colto tutti di sorpresa, Myrta Merlino per prima. Lo studio si è quindi animato di tensione, paura e Urla disperate: ... Leggi su specialmag (Di lunedì 6 giugno 2022) Durante ladi Non è l’Arena, in studio si è scatenato ila causa di un imprevisto dovuto a un. Ecco cos’è successo La7in(Rivedila7)Massimo Giletti, conduttore del talk show di La7, ha deciso di condurre la puntata di Non è l’Arenamente dalla Piazza Rossa di Mosca. La scelta, dura e forte, ha comportato la presenza in studio come ospite e spalla di un altro volto di La7, quello di Myrta Merlino. Proprio durante ladi “Non è l’Arena”, complicata già dalla distanza tra i due conduttori e dalla tensione del momento, unimprovviso e inha colto tutti di sorpresa, Myrta Merlino per prima. Lo studio si è quindi animato di tensione, paura edisperate: ...

