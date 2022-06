Ultime Notizie – Ucraina, Lavrov: “Nuove armi a Kiev? Avanzeremo di più” (Di lunedì 6 giugno 2022) Più lunga sarà la gittata delle armi che l’Occidente fornisce a Kiev, più la Russia colpirà territori ucraini più lontani dai propri confini. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa online. “Il Presidente Putin ha già detto qualcosa sulla situazione che verrà a crearsi con l’arrivo di Nuove armi, e posso solo aggiungere che più lunga la gittata delle armi che fornirete, più lontano sposteremo dal nostro territorio la linea, oltre la quale, i neo nazisti possono minacciare la Federazione russa”, ha dichiarato, riferendosi all’arrivo a Kiev dei lanciarazzi Himars dagli Stati Uniti. E’ una “semplificazione” sostenere che se non ci fosse stata una operazione militare speciale contro l’Ucraina, non ci ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Più lunga sarà la gittata delleche l’Occidente fornisce a, più la Russia colpirà territori ucraini più lontani dai propri confini. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei, in una conferenza stampa online. “Il Presidente Putin ha già detto qualcosa sulla situazione che verrà a crearsi con l’arrivo di, e posso solo aggiungere che più lunga la gittata delleche fornirete, più lontano sposteremo dal nostro territorio la linea, oltre la quale, i neo nazisti possono minacciare la Federazione russa”, ha dichiarato, riferendosi all’arrivo adei lanciarazzi Himars dagli Stati Uniti. E’ una “semplificazione” sostenere che se non ci fosse stata una operazione militare speciale contro l’, non ci ...

