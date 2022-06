Ultime Notizie – Generali, domani cda: Roberta Neri potrebbe sostituire Caltagirone (Di lunedì 6 giugno 2022) Si riunisce domani, martedì 7 giugno, il consiglio di amministrazione di Generali. Il cda del gruppo assicurativo affronterà il nodo dell’integrazione dello stesso board dopo le dimissioni di Francesco Gaetano Caltagirone ed esaminerà il parere del comitato Nomine sulla norma dello statuto societario che regola l’ingresso di un nuovo membro in caso di sostituzione di un consigliere espressione delle minoranze. Lo statuto prevede che il cda lo sostituisca nominando il primo dei candidati non eletti della stessa lista, se ancora eleggibile, disponibile ad accettare la carica e appartenente allo stesso genere. A indirizzare la scelta del sostituto di Caltagirone sarà l’interpretazione che verrà data alla norma. La prima degli esclusi della lista presentata dall’imprenditore romano è quello di Roberta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Si riunisce, martedì 7 giugno, il consiglio di amministrazione di. Il cda del gruppo assicurativo affronterà il nodo dell’integrazione dello stesso board dopo le dimissioni di Francesco Gaetanoed esaminerà il parere del comitato Nomine sulla norma dello statuto societario che regola l’ingresso di un nuovo membro in caso di sostituzione di un consigliere espressione delle minoranze. Lo statuto prevede che il cda lo sostituisca nominando il primo dei candidati non eletti della stessa lista, se ancora eleggibile, disponibile ad accettare la carica e appartenente allo stesso genere. A indirizzare la scelta del sostituto disarà l’interpretazione che verrà data alla norma. La prima degli esclusi della lista presentata dall’imprenditore romano è quello di...

Advertising

La7tv : #lariachetira In diretta dal fronte Sud l'inviato Cristiano Tinazzi con le ultime notizie dai villaggi vicino la ci… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - BoddiPatrizia : RT @sole24ore: ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero essere dir… - MusolinoVarese : RT @bdsitalia: Vittoria! @GeneralMills annuncia il disinvestimento dall'Israele dell'apartheid. La società madre di @Pillsbury, ha annun… -