Tensione tra Libano e Israele sulla contesa del gas nelle acque di confine (Di lunedì 6 giugno 2022) La Tensione tra Libano e Israele è aumentata dopo che una nave è arrivata al largo della costa di Haifa, in acque contese, diretta al giacimento di gas naturale di Karishper. Per produrre gas per Israele. Pertanto il Libano ha messo in guardia Israele contro qualsiasi “azione aggressiva” in quelle acque, in cui entrambi gli Leggi su periodicodaily (Di lunedì 6 giugno 2022) Latraè aumentata dopo che una nave è arrivata al largo della costa di Haifa, incontese, diretta al giacimento di gas naturale di Karishper. Per produrre gas per. Pertanto ilha messo in guardiacontro qualsiasi “azione aggressiva” in quelle, in cui entrambi gli

Advertising

fattoquotidiano : Il ministro Speranza contestato a Palermo al grido di “assassino”. Tensione tra polizia ed elettori di Italexit – V… - infoiteconomia : Tensione tra Libano e Israele sulla contesa del gas nelle acque di confine - janekkobzola : RT @blusewillis1: Aereo russo con 200 passeggeri a bordo fatto atterrare e sequestrato, tensione tra Mosca e Sri Lanka - mugi_iwara : @H0NEYLAW same.... ho sempre trovato una forte tensione sessuale tra i due - fuocoglacjale : com’è che si dice? la tensione sessuale tra me e ad andare a scrivere al mio ex che è una persona di merda, feccia… -