Tennis | Ranking ATP 6 giugno 2022 | Djokovic comanda | ma non ancora per molto Berrettini sempre in Top-10

(Di lunedì 6 giugno 2022) Novakin testa alATP, ma il serbo è già sicuro di non essere più il numero uno del mondo tra qualche settimana. Infattinon potrà difendere i punti conquistati lo scorso anno con la vittoria a Wimbledon e dunque è certo il sorpasso di Daniil Medvedev, che per la seconda volta in carriera tornerà nuovamente in testa alla classifica mondiale. Alexander Zverev non è riuscito a centrare la vetta, complice anche l’infortunio nella semifinale del Roland Garros, con il tedesco che rimane in terza posizione. Parigi ha incoronato per la quattordicesima volta Rafael Nadal e lo spagnolo è ora il nuovo numero quattro del mondo. Sale anche Casper Ruud, finalista in Francia, che scala due posizioni e si porta alla numero sei, davanti a Carlos Alcaraz. TOP-10ATP (al ...