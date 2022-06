Tabellone Wta Nottingham 2022 | Sakkari numero uno | c’è Camila Giorgi

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di(erba). La testa di serieuno è la greca Maria. Per l’Italia c’è al via solamente una giocatrice. Si tratta di, che torna in campo dopo l’ottimo ottavo di finale raggiunto al Roland Garros. L’azzurra è pronta a far bene su una superficie che storicamente le ha sempre riservato belle soddisfazioni. Presente anche la stella di casa Emma Raducanu. Presenti la cinese Shuai Zhang, l’australiana Ajla Tomljanovic e l’americana Alison Riske. Di seguito ilcompleto con tutti gli accoppiamenti nel dettaglio. CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI ILCOMPLETO PRIMO TURNO (1)vs Osorio Marino vs (Q) Frech vs (Q) Q. Wang ...