Shalom Women’s Cup | l’Independent Marano trionfa sulla Salernitana

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPietrelcina (Bn), Terra di San Pio.didi Napolinella “Soccer Toner Italia Cup 2022”, evento calcistico femminile di apertura della 37esima edizione del Trofeo, di scena allo stadio comunale pietrelcinese “Lino Mastronardi”.La compagine partenopea imperversa per 5-1 in finale, con uno spettacolare primo tempo in cui vanno a bersaglio D’Errico (con una doppietta), Galluccio, Bottone e Tagliaferri, capocannoniera del torneo. Nella ripresa, a segno per la squadra granata Tulimieri, calciatrice più giovane di questa kermesse calcistica “in rosa”. Ad aggiudicarsi la “finalina” per il terzo posto è la compagine dello Star Games Benevento, che si impone per 3-0 ...