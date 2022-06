Shakira ha iniziato a seguire su Instagram due attori di Hollywood (Di lunedì 6 giugno 2022) Shakira e i due attori di Hollywood A giugno erano iniziate a circolare delle voci su un presunto tradimento di Gerard Piqué ai danni della moglie Shakira. Stando alle voci, infatti, il calciatore frequenterebbe dei night club con degli amici fino all’alba. Qui sarebbe stato pizzicato in compagnia di altre ragazze. Quando la cantante, però, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 giugno 2022)e i duediA giugno erano iniziate a circolare delle voci su un presunto tradimento di Gerard Piqué ai danni della moglie. Stando alle voci, infatti, il calciatore frequenterebbe dei night club con degli amici fino all’alba. Qui sarebbe stato pizzicato in compagnia di altre ragazze. Quando la cantante, però, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

miriv_00 : RT @msw11p: Quindi Shakira dopo aver chiesto il divorzio ha iniziato a seguire Chris Evans e Henry Cavill su Instagram GO GIRL - Patry_P_ : Hanno iniziato a fare i meme su Hanry Cavill Cris Evans e Shakira. CONTINUIAMO PER SEMPRE VI PREGO - msw11p : Quindi Shakira dopo aver chiesto il divorzio ha iniziato a seguire Chris Evans e Henry Cavill su Instagram GO GIRL - eleitaliana : RT @classicalball85: Prima Pique che tradisce Shakira, adesso Benji e Bella che si lasciano Il gossip estivo è ufficialmente iniziato - classicalball85 : Prima Pique che tradisce Shakira, adesso Benji e Bella che si lasciano Il gossip estivo è ufficialmente iniziato -