Settimana lavorativa a 4 giorni, al via la sperimentazione in Inghilterra dopo Spagna, Scozia e Islanda (Di lunedì 6 giugno 2022) In Islanda la sperimentazione è iniziata lo scorso luglio, ma ancora prima aveva iniziato al Spagna. In Belgio il governo ha detto sì lo scorso febbraio. Ora alla Settimana lavorativa a 4 giorni pensa anche il Regno Unito. Parte dall’Inghilterra un primo esperimento pilota di lavoro flessibile che consentirà a 3.300 persone di concentrare la propria attività di lavoratore dipendente su un arco di soli 4 giorni alla Settimana, a parità di stipendio. L’iniziativa, annunciata a fine maggio, riguarda per ora solo 70 aziende che vi hanno aderito su base volontaria; ma viene vista con curiosità dai media, dopo le sperimentazioni già condotte appunto o in Paesi extra-europei; e dopo l’annuncio di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Inlaè iniziata lo scorso luglio, ma ancora prima aveva iniziato al. In Belgio il governo ha detto sì lo scorso febbraio. Ora allaa 4pensa anche il Regno Unito. Parte dall’un primo esperimento pilota di lavoro flessibile che consentirà a 3.300 persone di concentrare la propria attività di lavoratore dipendente su un arco di soli 4alla, a parità di stipendio. L’iniziativa, annunciata a fine maggio, riguarda per ora solo 70 aziende che vi hanno aderito su base volontaria; ma viene vista con curiosità dai media,le sperimentazioni già condotte appunto o in Paesi extra-europei; el’annuncio di un ...

Advertising

milafiordalisi : Settimana lavorativa di 4 giorni a parità di #stipendio, partono 70 aziende in Gran Bretagna coinvolte 3.300 person… - robertozoppi68 : RT @collettiva_news: #Lavoro #Orarioridotto A #Valencia l'avvio del progetto pilota che riduce la settimana lavorativa a 32 ore è stato sal… - sarruzzu65 : Come io comincio la mia settimana.... Lavorativa......io.......?????? - MicheleGalvani : SETTIMANA LAVORATIVA DI 4 GIORNI, AL VIA IN GB PROGETTO PILOTA A pari salario. Limitato a 70 aziende volontarie e 3.300 persone - fortuneitalia : Oltre 3.300 lavoratori nel Regno Unito prenderanno parte alla più grande sperimentazione al mondo di una settimana… -