Selezione di 18 docenti e presidi per lo svolgimento di compiti connessi con l'autonomia scolastica. AVVISO [PDF]

Il Ministero dell'Istruzione, con l'AVVISO n.14604 del 6 giugno 2022, a firma del direttore generale Fabrizio Manca, indice la Selezione per 18 docenti e presidi da utilizzare presso gli uffici della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione per lo svolgimento di compiti connessi con l'autonomia scolastica per il triennio 2022/2023- 2024/2025.

