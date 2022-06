Advertising

Affaritaliani : Salute, Marsilio: fondamentale la vaccinazione antinfluenzale -

... garantendo una diffusione capillare e in piena sicurezza."Con l'eliminazione di buona parte delle misure di contenimento e di protezione - ha aggiunto- naturalmente l'influenza tornerà a ...Come rappresentanti delle istituzioni regionali interverranno, tra gli altri: Marco, presidente Regione Abruzzo; Mario Quaglieri, presidente della CommissioneRegione Abruzzo; Elena ... Salute, Marsilio: fondamentale la vaccinazione antinfluenzale - Il Sole 24 ORE Milano, 6 giu. (askanews) - 'Quando si parla di vaccini, ormai da un po' di tempo, ci si concentra in maniera quasi monotematica sul vaccino ...“Quando si parla di vaccini, ormai da un po’ di tempo, ci si concentra in maniera quasi monotematica sul vaccino anti-Covid”, dal momento che “abbiamo tutti ...