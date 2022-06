Roma, ricordi Bastos? «In giallorosso la peggior gaffe della mia carriera» (Di lunedì 6 giugno 2022) Michel Bastos, ex esterno della Roma, ha ricordato una clamorosa gaffe compiuta ai tempi del suo arrivo in giallorosso: le sue parole Ai microfoni di Record, Michel Bastos ha ricordato una gaffe fatta ai tempi del suo arrivo alla Roma. LE PAROLE – «Fu la peggior gaffe della mia carriera. Arrivai il giorno di Roma-Juventus e venni presentato allo stadio poco prima della partita. Mentre camminavo davanti ai tifosi mi arrivò una sciarpa dagli spalti. La presi e la misi intorno al collo. Poi mi dissero di esporla una volta arrivato sotto la Curva Sud. Ecco che allora lo stadio impazzì e iniziò ad urlare il mio nome. Nemmeno fosse arrivato Ronaldo il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Michel, ex esterno, ha ricordato una clamorosacompiuta ai tempi del suo arrivo in: le sue parole Ai microfoni di Record, Michelha ricordato unafatta ai tempi del suo arrivo alla. LE PAROLE – «Fu lamia. Arrivai il giorno di-Juventus e venni presentato allo stadio poco primapartita. Mentre camminavo davanti ai tifosi mi arrivò una sciarpa dagli spalti. La presi e la misi intorno al collo. Poi mi dissero di esporla una volta arrivato sotto la Curva Sud. Ecco che allora lo stadio impazzì e iniziò ad urlare il mio nome. Nemmeno fosse arrivato Ronaldo il ...

