Retroscena di Casini sui filorussi in Parlamento Centrali estere e soldi | sospetto choc

(Di lunedì 6 giugno 2022) Nella polemica sui filo-Putin italiani di queste ore tra liste, presunte inchieste e nomi spiattellati sui giornali, Pier Ferdinandoa Stasera Italia, su Rete 4, disegna uno scenario inedito sul "partito dei" che in Italia c'è già. È una forza politica trasversale nele che pesca sui politici che rischiano di non essere rieletti. "Sono molto più adescabili da parte di iniziative dell'influenza russa", dice l'ex presidente della Camera nella puntata del talk di lunedì 6 giugno. "Il partito filorusso è trasversale e attraversa diverse forze politiche" e coinvolge "associazioni culturali, alcune finanziate anche daesteri, non solo russe ma anche di altri Paesi assertivi..." affermache da politico navigato commenta: "È ovvio che ci siano". La ...

