Napoli, 14enne preso a pugni e poi accoltellato: trasportato in ospedale (Di lunedì 6 giugno 2022) Napoli. Un 14enne incensurato di Forcella è stato trasportato al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini con alcune ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Stando alle prime informazioni disponibili, il giovane sarebbe stato avvicinato in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

