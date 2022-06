Advertising

iconanews : Migranti: Salvini, rischia di essere un'estate devastante - angelino411 : #Genova #Genoa #genovameravigliosa #genovamorethanthis #modellogenova #Salvini #Meloni #migranti #migrants… - angelino411 : #Genova #Genoa #genovameravigliosa #genovamorethanthis #modellogenova #Salvini #Meloni #migranti #migrants… - angelino411 : Repetita juvant... #Italia #italiani #Sport #Salvini #Meloni #migranti #migrants #facciamorete #sapevatelo Per… - OrianaCerbone : RT @maurobiani: #pace #persone #migranti Sostiene il Salvini. Oggi su @repubblica -

Agenzia ANSA

"Se la guerra in Ucraina andrà avanti settimane o mesi sarà una catastrofe economica e sociale per l'Italia e per il continente africano": lo afferma il leader della Lega Matteo. Con la carestia e il mancato arrivo di grano da Ucraina e Russia "sul fronte dell'immigrazione - ha detto a Aria pulita su 7 Gold - rischia di essere un'estate devastante". "Già adesso gli ...Intanto, una ong si sta dirigendo nelle acque tunisine per soccorrere 47alla deriva al ... è Matteoa tornare all'attacco: 'In Italia si entra se si ha il permesso di entrare. Non ... Migranti: Salvini, rischia di essere un'estate devastante - Ultima Ora "Se la guerra in Ucraina andrà avanti settimane o mesi sarà una catastrofe economica e sociale per l'Italia e per il continente africano": lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA) ...Il mancato viaggio del leader leghista a Mosca ha fornito l’occasione per conoscere chi lo consiglia. E spunta fuori il vero motivo del fallito vertice in ...