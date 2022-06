Metaverso, Apple si affida a registi di Hollywood: pronti nuovi visori (Di lunedì 6 giugno 2022) Anche Apple si iscrive alla grande corsa per la “conquista” della realtà virtuale. Dopo Microsoft, Google e Meta, anche il colosso di Cupertino è pronto a sbarcare sul mercato dei visori di ultima generazione. 15 anni dopo il lancio di Iphone sul mercato globale, Apple è pronta a dedicarsi ad una nuova innovazione: secondo quanto rivelato dal New York Times, alcuni registi di Hollywood sarebbero stati contattati come consulenti operativi. Il primo nome sulla lista della Mela dovrebbe essere quello di Jon Favreau, regista di Iron Man e tra gli artefici delle nuove produzioni Star Wars targate Disney. “E’ la prossima frontiera – spiega al Nyt Carolina Milanesi, analista tecnologico di Creative Strategies – Per Apple, si tratta di una nuova esperienza e di una opportunità per ... Leggi su zon (Di lunedì 6 giugno 2022) Anchesi iscrive alla grande corsa per la “conquista” della realtà virtuale. Dopo Microsoft, Google e Meta, anche il colosso di Cupertino è pronto a sbarcare sul mercato deidi ultima generazione. 15 anni dopo il lancio di Iphone sul mercato globale,è pronta a dedicarsi ad una nuova innovazione: secondo quanto rivelato dal New York Times, alcunidisarebbero stati contattati come consulenti operativi. Il primo nome sulla lista della Mela dovrebbe essere quello di Jon Favreau, regista di Iron Man e tra gli artefici delle nuove produzioni Star Wars targate Disney. “E’ la prossima frontiera – spiega al Nyt Carolina Milanesi, analista tecnologico di Creative Strategies – Per, si tratta di una nuova esperienza e di una opportunità per ...

