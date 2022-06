Locuste e vermi ai bambini delle elementari? Ne parla il blog di Grillo (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Il titolo parla di "grilli, larve e Locuste ai bambini delle elementari" ma (messo da parte il gioco di parole con il titolare del blog che ospita l'articolo) fortunatamente non si tratta di una storiaccia di cronaca. La prima parte del titolo chiarisce infatti che è di "alimentazione sostenibile" che parla il post sul blog di Beppe Grillo dedicato a ricordare che "ci sono circa 2.000 specie di insetti commestibili in tutto il mondo, molti dei quali ricchi di proteine, come larve di mosca, vermi della farina, grilli, Locuste" e che "questi insetti possono offrire un'alternativa sostenibile alle proteine tradizionali presenti nella carne e nella soia", ovvero "contribuire a ridurre i 64 milioni di ... Leggi su agi (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Il titolodi "grilli, larve eai" ma (messo da parte il gioco di parole con il titolare delche ospita l'articolo) fortunatamente non si tratta di una storiaccia di cronaca. La prima parte del titolo chiarisce infatti che è di "alimentazione sostenibile" cheil post suldi Beppededicato a ricordare che "ci sono circa 2.000 specie di insetti commestibili in tutto il mondo, molti dei quali ricchi di proteine, come larve di mosca,della farina, grilli," e che "questi insetti possono offrire un'alternativa sostenibile alle proteine tradizionali presenti nella carne e nella soia", ovvero "contribuire a ridurre i 64 milioni di ...

