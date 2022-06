Lipsia | Dani Olmo resta nel mirino del Barcellona

Advertising

la Repubblica

Il riferimento è alla gara di Europa League tra Atalanta edel 14 aprile scorso, quando ai nerazzurri fu negato un rigore per un fallo di mano diOlmo, sull'1 - 0 per i tedeschi. La gara ...Specie se teniamo in considerazione il fatto che lui, al, non è nemmeno titolare... SUPER - ... Poulsen, Forsberg,Olmo e il gioiello Nkunku , oggetto del desiderio di mezza Europa. ... Coppa di Germania al Lipsia: resta in 10 ma beffa il Friburgo ai rigori