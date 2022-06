La scelta di Fabio: morire con la sedazione profonda (Di lunedì 6 giugno 2022) Una scelta estrema e condizionata dall'immobilismo dello Stato. E' la scelta di Fabio Ridolfi, che da 18 anni vive immobile nel suo letto a causa di una tetraparesi. Il 46enne ha comunicato tramite il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 giugno 2022) Unaestrema e condizionata dall'immobilismo dello Stato. E' ladiRidolfi, che da 18 anni vive immobile nel suo letto a causa di una tetraparesi. Il 46enne ha comunicato tramite il ...

