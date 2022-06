La prima tartaruga gigante delle Galapagos albina (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) - E' nata una tartaruga gigante delle Galapagos albina. Il lieto evento il mese scorso al Tropiquarium di Servion, in Svizzera, nell'ambito di un programma di conservazione della specie a rischio estinzione. E' il primo esemplare al mondo, infatti nessun individuo albino era mai stato osservato in natura né tantomeno in cattività. La madre, che pesa più di 100 chili, ha deposto cinque uova l'11 febbraio e il piccolo è venuto alla luce il 1° maggio. Imponenti le dimensioni del padre, che pesa circa 180 kg. La coppia ha 30 anni ed ha appena raggiunto la maturità sessuale. Il tasso di successo dell'accoppiamento in questa specie è bassissimo (3%) il che rende ancora più incredibile questa nascita. Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) - E' nata una. Il lieto evento il mese scorso al Tropiquarium di Servion, in Svizzera, nell'ambito di un programma di conservazione della specie a rischio estinzione. E' il primo esemplare al mondo, infatti nessun individuo albino era mai stato osservato in natura né tantomeno in cattività. La madre, che pesa più di 100 chili, ha deposto cinque uova l'11 febbraio e il piccolo è venuto alla luce il 1° maggio. Imponenti le dimensioni del padre, che pesa circa 180 kg. La coppia ha 30 anni ed ha appena raggiunto la maturità sessuale. Il tasso di successo dell'accoppiamento in questa specie è bassissimo (3%) il che rende ancora più incredibile questa nascita.

