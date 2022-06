Il rapporto difficile tra i tennisti italiani e Gianni Clerici. Bertolucci: «Non ci siamo mai amati» (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra i tennisti italiani degli anni Settanta e Gianni Clerici e Rino Tommasi non ci sono stati rapporti semplici. Paolo Bertolucci lo ha scritto chiaramente su Twitter: Non ci siamo mai amati, abbiamo avuto idee diverse su molte cose ma il rispetto e la considerazione sono sempre stati al primo posto nei nostri rapporti. Ciao vecchio scriba. Ciao Gianni — paolo Bertolucci (@paoloBertolucci) June 6, 2022 Nemmeno Adriano Panatta ha mai amato Gianni Clerici (scomparso oggi, a 91 anni) né Rino Tommasi. Lo ha ribadito in una intervista tre giorni fa al manifesto. Il tuo rapporto con i mass media non deve essere stato facile negli anni in cui eri sotto i riflettori. Non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra idegli anni Settanta ee Rino Tommasi non ci sono stati rapporti semplici. Paololo ha scritto chiaramente su Twitter: Non cimai, abbiamo avuto idee diverse su molte cose ma il rispetto e la considerazione sono sempre stati al primo posto nei nostri rapporti. Ciao vecchio scriba. Ciao— paolo(@paolo) June 6, 2022 Nemmeno Adriano Panatta ha mai amato(scomparso oggi, a 91 anni) né Rino Tommasi. Lo ha ribadito in una intervista tre giorni fa al manifesto. Il tuocon i mass media non deve essere stato facile negli anni in cui eri sotto i riflettori. Non ...

Advertising

napolista : Il rapporto difficile tra i tennisti italiani e Gianni #Clerici. Bertolucci: «Non ci siamo mai amati» Panatta tre… - jjkosmos97 : @_Gifted_Boy esatto!! va bene che teniamo a loro e tutto ma sono letteralmente celebrità, attori che non conosciamo… - akeup : “Imprenditori ricchi, imprese povere”. Eppure non dovrebbe essere difficile capire che, seppur in un rapporto contr… - moonchi78468326 : @clajens Che poi: “non c’è stato tempo e voglia di approfondire il nostro rapporto, spero si goda il nuovo amore al… - ECircolare : @quelladeicorvi 15/20 anni sono tanto tempo e non li cancelli di botto a meno che non esistano ricordi comuni ed è… -