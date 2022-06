Il Bayern non molla Lewandowski. Hainer: “Giocherà con noi” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Bayern Monaco non ha intenzione di lasciar andare Robert Lewandowski. Accostato a più riprese al Barcellona, con il polacco che ha già fatto capire di andarsene, il centravanti deve fare i conti con l’opposizione del club. “Un contratto è un contratto – dice il presidente Herbert Hainer alla Bild in riferimento alla scadenza nel 2023 – Dove andiamo a finire se un calciatore può rescindere prima del tempo mentre noi del club dovremmo pagarlo fino all’ultimo giorno? Mi ha sorpreso che Robert abbia parlato in un certo modo, io non lo farei. Ma non sono preoccupato, è un professionista e sono convinto che Giocherà con noi nella prossima stagione”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) IlMonaco non ha intenzione di lasciar andare Robert. Accostato a più riprese al Barcellona, con il polacco che ha già fatto capire di andarsene, il centravanti deve fare i conti con l’opposizione del club. “Un contratto è un contratto – dice il presidente Herbertalla Bild in riferimento alla scadenza nel 2023 – Dove andiamo a finire se un calciatore può rescindere prima del tempo mentre noi del club dovremmo pagarlo fino all’ultimo giorno? Mi ha sorpreso che Robert abbia parlato in un certo modo, io non lo farei. Ma non sono preoccupato, è un professionista e sono convinto checon noi nella prossima stagione”. SportFace.

