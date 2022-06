“Ho detto sì”. Fiori d’arancio per la coppia vip, la cerimonia su un’isola da sogno (Di lunedì 6 giugno 2022) Sabrina Cereseto, LaSabri Gamer si è sposata. Solo poche settimane fa annunciava la gravidanza con un post sui social. “Da quanto ti desideravamo ancora forse non lo sai, ma siamo sicuri che presto te ne accorgerai. Mamma, papà e tutti gli zii d’Italia ti aspettano, l’emozione è indescrivibile! Ah, mamma aggiunge anche che se la notte la fai dormire ti ringrazia tanto. Ti aspettiamo rospett* del nostro cuore. Ottobre non è lontano Grazie per averci scelti”. E ancora: “Due settimane fa il pancino ha iniziato a farsi vedere, qui ero in nona settimana, ultimo giorno del secondo mese. Questa è la prima foto dove si vede il nostro rospetto, mi piace così tanto! Il mio corpo ed il mio viso stanno cambiando tantissimo in questi primi 3 mesi”. Sabrina Cereseto, in arte LaSabriGamer, è una delle più note, e forse l’unica ad aver spopolato su YouTube con i video e gameplay dei suoi giochi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Sabrina Cereseto, LaSabri Gamer si è sposata. Solo poche settimane fa annunciava la gravidanza con un post sui social. “Da quanto ti desideravamo ancora forse non lo sai, ma siamo sicuri che presto te ne accorgerai. Mamma, papà e tutti gli zii d’Italia ti aspettano, l’emozione è indescrivibile! Ah, mamma aggiunge anche che se la notte la fai dormire ti ringrazia tanto. Ti aspettiamo rospett* del nostro cuore. Ottobre non è lontano Grazie per averci scelti”. E ancora: “Due settimane fa il pancino ha iniziato a farsi vedere, qui ero in nona settimana, ultimo giorno del secondo mese. Questa è la prima foto dove si vede il nostro rospetto, mi piace così tanto! Il mio corpo ed il mio viso stanno cambiando tantissimo in questi primi 3 mesi”. Sabrina Cereseto, in arte LaSabriGamer, è una delle più note, e forse l’unica ad aver spopolato su YouTube con i video e gameplay dei suoi giochi ...

Advertising

Favollo2 : @KarimKarabu @artvworld @83marino @giovannidalloli Nessuno ha mai detto che in Ucraina sia rose e fiori, tutt'altro. - italyanker : Mi ha detto che è geloso... Dopo una volta sola che ci siamo visti... E l'altra volta ha voluto lui un suo amico ch… - v4mpyrqiqi : lo so che yves ha detto che la luce non fa parte del lore ma trovo molto interessante la scelta dei fiori e l'uso d… - _silverbay : siamo due fiori cresciuti male sul ciglio della tangenziale all'ombra di un ospedale te l'ho già detto una volta,… - celestial152 : RT @mewsuppasitfpit: A proposito dell'ultimo 520: P'Mew ha detto di essere così felicissimo. Tutti i fan sono così carini (per tutti i reg… -