Hanssel Delgado Dimmi che Me Gusta Tanto non è il solito tormentone estivo | senza dirmelo

Leggi su panorama

(Di lunedì 6 giugno 2022) https://www.instagram.com/music/ Quando pensi di avere a che fare con un film già visto, una storia già sentita, è bello potersi invece far sorprendere. Parafrasando: quando pensi che tutti i brani latini di stagione siano fatti con lo stampino, arriva quello che ti stupisce.che Menon è il, per usare uno slang social. Per capire in cosa il cubano, qui al suo esordio come solista, differisca da tutti gli altri, basterà farsi una passeggiata di polpastrello sulla pagina instagram del cantante nativo dell’Avana oggi residente in quel di Madrid: ...