Fernando Santos risponde a Mourinho: "Rui è 'San Patrizio' anche in nazionale" (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA - Mourinho ha più volte lodato la stagione di Rui Patricio , portiere tra i protagonisti della vittoria della Conference League e della qualificazione all'Europa League: "Ormai è 'San Patricio' ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA -ha più volte lodato la stagione di Rui Patricio , portiere tra i protagonisti della vittoria della Conference League e della qualificazione all'Europa League: "Ormai è 'San Patricio' ...

Advertising

sportli26181512 : Fernando Santos risponde a Mourinho: “Rui è ‘San Patrizio’ anche in nazionale”: Il ct loda le prestazioni del porti… - siamo_la_Roma : ???? #FernandoSantos elogia #RuiPatricio ??? '#Mourinho ha ragione, è 'San Patrizio' anche in Portogallo' ?? Le parole… - LAROMA24 : Portogallo, il ct Fernando Santos cita Mourinho: «Rui Patricio un santo a Roma? Lo era già qui» #AsRoma… - filippoASR1927 : RT @forzaroma: #FernandoSantos: “#RuiPatricio, come dice #Mourinho, è santo anche in Portogallo” #ASRoma - forzaroma : #FernandoSantos: “#RuiPatricio, come dice #Mourinho, è santo anche in Portogallo” #ASRoma -