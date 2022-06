Elodie: in arrivo il singolo “Tribale” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Tribale” è l’estate targata Elodie presto in radio e in digitale. Quando esce il singolo “Tribale”? “Tribale”, il nuovo singolo di Elodie, sarà in radio e disponibile in digitale da venerdì 10 giugno. Da oggi è possibile presalvare il brano prodotto da ITACA e scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie. Il nuovo brano segue l’uscita di “Bagno a mezzanotte”, singolo certificato platino. Il brano ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane ed è tutt’ora stabile in top5. Un ulteriore tassello al successo di Elodie. Elodie: un anno da incorniciare Nell’ultimo anno il talento e le molteplici declinazioni musicali dell’artista sono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 6 giugno 2022) “” è l’estate targatapresto in radio e in digitale. Quando esce il”? “”, il nuovodi, sarà in radio e disponibile in digitale da venerdì 10 giugno. Da oggi è possibile presalvare il brano prodotto da ITACA e scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa. Il nuovo brano segue l’uscita di “Bagno a mezzanotte”,certificato platino. Il brano ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane ed è tutt’ora stabile in top5. Un ulteriore tassello al successo di: un anno da incorniciare Nell’ultimo anno il talento e le molteplici declinazioni musicali dell’artista sono ...

Advertising

RadioDueLaghi : Svelata la data di uscita di Tribale, il nuovo singolo di Elodie, scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federi… - dreamwithlali : elodie e il suo boppone estivo in arrivo - vaffanculessss : in arrivo un altro boppone di elodie dajee - fontanaalicee : in arrivo il boppone di elodie e quello di annnalisa un sogno forse una favola - SkyTG24 : Elodie annuncia novità in arrivo, il post su Instagram -