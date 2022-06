Domenica In, Mara Venier si commuove a fine puntata: “Quando qualcuno vuole ferirmi e colpirmi…” (Di lunedì 6 giugno 2022) L’ultima puntata di Domenica In della stagione è stata all’insegna degli imprevisti e della commozione: se da una parte sembrava che niente volesse andare per il verso giusto (i guasti tecnici si sono susseguiti per tutto il tempo) dall’altra Mara Venier si è lasciata andare ai sentimenti: per lei è stata l’ultima occasione per salutare il suo amatissimo pubblico che, da qualche anno a questa parte, l’aveva nuovamente incoronata come regina della Domenica in Rai. Mara Venier e il discorso di commiato: “Senza il pubblico ‘ndo animo noi?” Nel salutare, non senza coinvolgimento emotivo, il suo pubblico, Mara Venier ha ricordato che a dover essere ringraziato in primis è il pubblico: “Senza il pubblico ‘ndo annamo noi?” Ha detto, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 giugno 2022) L’ultimadiIn della stagione è stata all’insegna degli imprevisti e della commozione: se da una parte sembrava che niente volesse andare per il verso giusto (i guasti tecnici si sono susseguiti per tutto il tempo) dall’altrasi è lasciata andare ai sentimenti: per lei è stata l’ultima occasione per salutare il suo amatissimo pubblico che, da qualche anno a questa parte, l’aveva nuovamente incoronata come regina dellain Rai.e il discorso di commiato: “Senza il pubblico ‘ndo animo noi?” Nel salutare, non senza coinvolgimento emotivo, il suo pubblico,ha ricordato che a dover essere ringraziato in primis è il pubblico: “Senza il pubblico ‘ndo annamo noi?” Ha detto, ...

