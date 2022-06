Delitto di Sarzana | l’inchiesta si concentra sul racket della prostituzione Forse Nevila è stata uccisa perché voleva cambiare vita

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: Delitto a #MarinelladiSarzana, donna soffocata e uccisa nella notte. Il corpo era vicino al greto di un torrente https://t… - ilsecoloxix : Delitto a #MarinelladiSarzana, donna soffocata e uccisa nella notte. Il corpo era vicino al greto di un torrente -

Un" secondo la prima ricostruzione degli inquirenti " maturato nel contesto del mondo ... in una zona periferica e disabitata del Comune di. Siamo, per la precisione, una cinquantina ...... ilsarebbe maturato nel mondo della prostituzione. Il corpo della 35enne è stato ritrovato a pochi passi dal greto del torrente Parmignola , in una zona isolata alla periferia di. ...(LA NAZIONE) Non ci sono dubbi, si è trattato di un omicidio. Si indaga negli ambienti della prostituzione. SARZANA (LA SPEZIA) — Seminuda, distesa sul greto del torrente Parmigliola, attorno a lei ...Non ha un alibi ma non risulta per ora indagato il marito di Nevila, la donna albanese residente a Massa, uccisa e ritrovata a Sarzana. Si cerca l'auto su cui è stata vista salire la sera dell'omicidi ...