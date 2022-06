Covid 19 in Campania, bollettino del 5 giugno: 731 positivi (Di lunedì 6 giugno 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 5 giugno, parla di 731 nuovi positivi su 5.158 tamponi analizzati. Sono 731 i nuovi casi di Covid 19 in Campania, dove sono stati effettuati 5.158 test. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione. Registrati 4 decessi nelle ultime 48 ore (2 deceduti in precedenza Leggi su 2anews (Di lunedì 6 giugno 2022)19 in: ildi ieri, domenica 5, parla di 731 nuovisu 5.158 tamponi analizzati. Sono 731 i nuovi casi di19 in, dove sono stati effettuati 5.158 test. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione. Registrati 4 decessi nelle ultime 48 ore (2 deceduti in precedenza

Advertising

salernotoday : Covid-19, 731 nuovi contagi e 6 decessi in Campania: il bollettino - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: in Campania 731 positivi, stabile tasso di positività Quattro morti in 48 ore, invariata… - VesuvioLive : Covid Campania, ci sono ottime notizie: scendono a poco più di 700 i nuovi casi - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: meno di mille nuovi positivi, 6 morti - rep_napoli : Covid: 731 nuovi contagi in Campania e sei morti [aggiornamento delle 14:51] -