Consigliere Campania: "aggredito da centauro fuorilegge" (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "aggredito alla Sanità per aver ammonito un centauro che circolava nell'area pedonale". E' successo al Consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che oltre a denunciare questo episodio – un'aggressione verbale, non fisica – ne ha segnalato alle autorità un altro: il corteo di auto di lusso che ha sfrecciato l'altro giorno per Napoli per festeggiare una prima comunione. "Questa gente non può essere padrona delle strade", afferma Borrelli. Il primo fatto, secondo quanto riferito dal Consigliere regionale, è avvenuto ieri, poco dopo i funerali di Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Borrelli stava documentando la situazione di "scooter selvaggi" in zona, quando uno dei centauri, al quale aveva fatto notare che era in un'area ...

