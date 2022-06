Advertising

sportli26181512 : #Cancelo eroico: 'Ha salvato mio figlio autistico con un abbraccio': L'ex Juve e Inter, accortosi del piccolo in ca… -

Corriere dello Sport

Sgroppate e corse a mai finire sulla fascia sono il marchio di fabbrica di Joao, che grazie al suo talento in fase difensiva e offensiva è riuscito a conquistare l' ennesimo titolo con la maglia del Manchester City . Ma la corsa più bella, forse la più importante, è ... Cancelo eroico: "Ha salvato mio figlio autistico con un abbraccio" L'ex Juve e Inter, accortosi del piccolo in campo durante i festeggiamenti per il titolo del City, lo ha difeso dai tifosi che rischiavano di calpestarlo ...