Campionati Italiani di corsa in montagna | trionfano Chevrier e Ghelfi

(Di lunedì 6 giugno 2022) Gazzaniga. Edizione targata Val Seriana per idisu strada. La competizione tricolore, organizzata da La Recastello Radici Group, è infatti andata in scena a Gazzaniga nella mattinata di domenica 5 giugno regalando il successo a Xaviere Francesca. Il portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche si è confermato “profeta in patria” imponendosi nella “del Settantesimo” dopo aver affrontato la kermesse nazionale fianco a fianco con il compagno Cesare Maestri. Deciso a onorare nel migliore dei modi la prova dedicata alla fondazione de La Recastello,ha terminato le proprie fatiche in 53’10” distanziando di soli undici secondi Maestri e di quarantacinque Alberto Vender (Sa Valchiese). “È stata una gara condivisa con il ...