Cagliari, Capozucca: “Ci siamo suicidati all’ultima giornata, chiediamo scusa a chi vuole bene al club” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore sportivo del Cagliari Capozucca ha realizzato una conferenza stampa di chiusura della stagione, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Non è stato un bel finale di stagione, pensavamo di poterci salvare, a maggior ragione dopo il primo tempo a Venezia. Invece ci siamo suicidati e abbiamo gettato via tutto. Ci sentiamo responsabili e chiediamo scusa a tutti coloro che vogliono bene al Cagliari, tifosi o giornalisti che siano.” Il dirigente poi aggiunge: “Sento di aver tradito tante persone con la retrocessione, per questo ho chiesto al presidente di poter continuare il mio lavoro. Sarebbe stato facile andare da un’altra parte e dimenticare”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore sportivo delha realizzato una conferenza stampa di chiusura della stagione, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Non è stato un bel finale di stagione, pensavamo di poterci salvare, a maggior ragione dopo il primo tempo a Venezia. Invece cie abbiamo gettato via tutto. Ci sentiamo responsabili ea tutti coloro che voglionoal, tifosi o giornalisti che siano.” Il dirigente poi aggiunge: “Sento di aver tradito tante persone con la retrocessione, per questo ho chiesto al presidente di poter continuare il mio lavoro. Sarebbe stato facile andare da un’altra parte e dimenticare”. SportFace.

